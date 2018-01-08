Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: Боевики продолжают обстрелы

Понедельник, 8 января 2018, 18:10

С начала суток в зоне проведения АТО зафиксировано 6 фактов нарушения режима "тишины" со стороны боевиков.

Об этом вечером 8 января сообщили в пресс-центре штаба АТО,

"Противник продолжает обстреливать силы АТО из вооружения, запрещенного минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

В частности, на луганском направлении боевики более 2 часов вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и 120-мм минометов возле Луганского, выпустив около полусотни мин. Близ Светлодарска огонь велся из гранатометов и пулеметов.

На донецком направлении возле Павлополя боевики стреляли из минометов калибра 120-мм, вблизи Талаковки - из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов.

Из стрелкового оружия включая снайперский огонь боевики стреляли по опорным пунктам сил АТО возле Новотроицкого, Вооруженные Силы отвечали огнем из стрелкового оружия.

Украинская правда 

Темы: АТОДонбассМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
19:23
Журналисты нашли у Полтавского депутата Корецкого работающий бизнес в России
19:16
МИД Франции опроверг заявление России о якобы "убитых французских наемниках" в Украине
19:10
В ближайшие недели Франция передаст Украине 6 САУ "Caesar"
19:06
В РФ признали невозможность остановить конфискацию замороженных на Западе резервов
18:56
Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
Все новости...
Реклама: