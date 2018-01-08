Экс-зять Тимошенко умер в Праге

В Праге умер Шон Карр - музыкант, байкер и бывший зять лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Сообщение об этом размещено на странице рок-группы, которую он создал - Death Valley Screamers.

"С тяжелым сердцем должны сообщить о том, что Шон Карр умер в Праге в 10 утра 8 января во сне. Его дочь Чарли была рядом с ним", - говорится в сообщении.

"Он любил Украину, недавно вернулся со своими братьями-байкерами (из клуба) "Падонки" и организовал клуб в Праге", - сообщили коллеги Карра.

О смерти Шона Карра сообщил и украинский байкер Александр Сирота, который входит в клуб "Падонки".

Шону Карру было 49 лет. На дочери Тимошенко Евгении он женился в 2005 году, в марте 2012-го - развелся.

Украинская правда