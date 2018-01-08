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Россиянам запретили выбрасывать окурки из окон авто и поездов

Понедельник, 8 января 2018, 18:37

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает россиянам выбрасывать окурки из окон поездов или автомобилей.

Постановление об изменениях в правилах противопожарного режима опубликовано на сайте правительства, пишет "Новая газета". 

"В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта", - отмечается в постановлении.

Документ также запрещает курение "вне специально оборудованных мест и производить работы с применением открытого огня в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы".

Владельцев земельных участков обязывают регулярно убирать мусор и косить траву, запрещают выжигать траву и разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами.

Как известно, в РФ курение в поездах запретили в 2014 году, а в 2017 году запретили курить и электронные сигареты.

Темы: Росcиятранспортзаконодательство
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