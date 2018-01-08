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Силовики отрапортовали о более 1300 прикрытых игорных заведениях

Понедельник, 8 января 2018, 19:29

В Департаменте защиты экономики Нацполиции заявили, что в течение 2017 были разоблачены и прекратили деятельность 1329 игорных заведений.

Об этом говорится в сообщении Департамента от 8 января.

"Противоправные учреждения, которые часто маскировались под вывесками лотереи, прекратили незаконную деятельность", - отметили в полиции.

Во время санкционированных обысков работники Департамента и его территориальных управлений изъяли 18,4 тыс. единиц игорного оборудования общей стоимостью 43 млн грн, говорится в сообщении.

"Нелегальные игорные заведения, которые работали под видом оператора государственной лотереи или без вывесок и находились в нежилых или подвальных помещениях, прекратили свою деятельность", - отметили в полиции.

Во время санкционированных обысков работники Департамента и его территориальных управлений изъяли 18,4 тыс. Единиц игорного оборудования общей стоимостью 43 млн грн, говорится в сообщении.

"Оперативники ДЗЭ Нацполиции изъяли 4,5 миллиона гривен, которые были получены преступным путем. В отношении игроков, которые занимались преступной деятельностью, составлены и направлены в суд 315 административных протоколов по ст. 181 (Азартные игры) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - заявили в полиции.

По фактам занятия игорным бизнесом правоохранительными органами открыто 647 уголовных производств.

В полиции напомнили, что санкция статьи за участие в нелегальных азартных играх предусматривает наказание в виде наложения штрафа до 425 гривен.

Украинская правда

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Темы: полициялотореи
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