Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин потратит на избирательную кампанию-2018 более 400 млн рублей

Понедельник, 8 января 2018, 19:58

В избирательный фонд кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина поступило более 400 млн рублей, из них более 9 млн уже потрачено на изготовление и распространение агитационной продукции.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ЦИК РФ. 

Данные поданы в ЦИК филиалами Сбербанка, в которых открыты избирательные счета кандидатов на пост президента.

Так, в избирательный фонд Путина поступило 400 030 935 рублей в виде пожертвований от юридических лиц, среди которых партия "Единая Россия" (28 млн рублей).

Из фонда уже израсходовано 14,4 млн, 9,1 млн из которых потрачено на "изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов".

На втором месте по объему фонда - лидер ЛДПР Владимир Жириновский  с более 200 млн рублей. Из них он пока ничего не потратил.

На третьем месте - бизнес-омбудсмен Борис Титов, в его фонде - 20,7 млн рублей, из них на агитационную продукцию потрачено 2,2 млн рублей.

Избирательный фонд Ксении Собчак сейчас составляет 19,4 млн рублей, из них потрачено 3,6 млн - на "финансовое обеспечение сбора подписей".

В фонд лидера "Яблока" Григория Явлинского поступило 15 млн рублей, из которого уже потрачено 9,4 млн, из них 1,6 млн - на финансовое обеспечение сбора подписей.

Самый маленький избирательный фонд сейчас у кандидата на пост президента от КПРФ Павла Грудинина - в его фонде пока 1 тысяча 66 рублей, из которых ничего не потрачено.

Всего по данным о средствах избирательных фондов 13 кандидатов на пост президента общая сумма, поступившая на счета - 656 млн 121 тыс. 372 рубля, израсходовано 29,5 млн.

После успешного прохождения этапа выдвижения кандидат на пост президента должен открыть специальный избирательный фонд, из которого впоследствии берутся средства на избирательную кампанию.

Согласно действующему законодательству, фонд формируется из собственных средств кандидата, средств партии, выдвинувшей его в качестве кандидата, пожертвований юридических и физических лиц. Эти средства кандидат может потратить на обеспечение сбора подписей, агитацию, оплату консультационных и информационных услуг.

Законом установлено, что предельная сумма всех расходов кандидата из его фонда не может превышать 400 млн рублей.

Темы: РосcиявиборыПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Все новости...
Росcия
ISW объяснил, почему в России молчат об ударе Сил обороны по Чонгарскому мосту
В России сообщают о взрыве в здании полиции в Брянской области
Под Таганрогом в Ростовской области упал беспилотник
Последние новости
19:23
Журналисты нашли у Полтавского депутата Корецкого работающий бизнес в России
19:16
МИД Франции опроверг заявление России о якобы "убитых французских наемниках" в Украине
19:10
В ближайшие недели Франция передаст Украине 6 САУ "Caesar"
19:06
В РФ признали невозможность остановить конфискацию замороженных на Западе резервов
18:56
Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
Все новости...
Реклама: