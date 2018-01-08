Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОБСЕ призвали выполнять "рождественское перемирие" на Донбассе

Понедельник, 8 января 2018, 20:33

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе к полному, устойчивому и бессрочному прекращению огня на линии разграничения.

Об этом говорится в обращении спецпредставителя ОБСЕ, которое организация обнародовала 8 января.

"Обмен пленными, который состоялся 27 декабря, доказал, что при наличии политической воли сложные проблемы могут быть решены. Призываю стороны конфликта продолжить это положительное начинание и работать вместе над укреплением взаимного доверия", - отметил Сайдик.

По случаю Рождества и Старого нового года, который приближается, он призвал стороны конфликта "строго придерживаться всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного прекращения огня путем нулевой толерантности к нарушениям и нарушителям".

Сайдик напомнил, что соглашение о таком перемирии было заключено 20 декабря.

Как известно, режим прекращения огня в зоне АТО на период новогодних и рождественских праздников был согласован переговорными группами в Минске с 00:00 23 декабря. Несмотря на договоренности, боевики регулярно нарушают договоренности, в результате чего среди бойцов ВСУ есть потери.

Украинская правда 

Темы: ОБСЕДонбассОРДЛОМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
19:23
Журналисты нашли у Полтавского депутата Корецкого работающий бизнес в России
19:16
МИД Франции опроверг заявление России о якобы "убитых французских наемниках" в Украине
19:10
В ближайшие недели Франция передаст Украине 6 САУ "Caesar"
19:06
В РФ признали невозможность остановить конфискацию замороженных на Западе резервов
18:56
Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
Все новости...
Реклама: