Папа Франциск призвал мир не забывать о войне в Донбассе

Папа Римский Франциск напомнил международному сообществу о конфликте на Донбассе, вызванном российской агрессией и жертвах в результате этого конфликта.

Как сообщает "Радио Ватикана", об этом Франциск вспомнил 8 января на встрече с послами 183 стран, аккредитованными при Святом Престоле.

"Совместные старания в пользу отстройки мостов являются неотложными также и в Украине. Прошедший год посеял новые жертвы в конфликте, который угнетает страну, продолжая доставлять страдания населению, в частности, семьям, проживающим в зонах, затронутых войной и потерявших своих самых дорогих, нередко - детей и пожилых людей", - сказал понтифик.

Также Папа Римский сосредоточил внимание на двух важных годовщинах, а именно - 100-летию со завершения Первой мировой войны и 70-летии принятия Всеобщей декларации прав человека.

Во время традиционной встречи с дипломатическим корпусом, которая проходит в начале года, глава католической церкви подводит итоги прошедшего года в контексте международной панорамы и делится мыслями о неотложных задачах, стоящих перед международным сообществом.