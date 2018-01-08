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Полк "Азов" уже имеет американское оружие – в США пообещали обнародовать доказательства

Понедельник, 8 января 2018, 23:30
Полк Азов уже имеет американское оружие – в США пообещали обнародовать доказательства

Исследовательский проект BellingCat анонсировал статью о наличии в полку "Азов" оружия американского производства.

Об этом в Twitter написал ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер.

"Много шума подняли вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" Украине, но на линии фронта на Донбассе батальон "Азов" уже имеет изготовленное в США летальное вооружение. Следите за новым выпуском нашего #MinskMonitor", - сообщил Толер.

Он также отметил, что в статье может идти речь о гранатометах американского производства.

В декабре 2017 года BellingСat опубликовал интерактивную карту обстрелов из России по территории Украины летом 2014 года несмотря на то, что Москва отрицает свое участие в войне на Донбассе.

Как известно, ранее в Госдепе США заявили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

Оружие будет предоставлено для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточной части страны.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине.

Как отмечает американский телеканал ABC News со ссылкой на собеседника в Госдепе, общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Ранее Государственный департамент одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн. долл. США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков успел пригрозить кровопролитием на Донбассе в случае поставки летальной оружия из США в Украину.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АзовДонбассоружиеСША
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