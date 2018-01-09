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Власти Саудовской Аравии раздадут жителям $13 миллардов из-за растущей стоимости жизни

Вторник, 9 января 2018, 03:40

Власти Саудовской Аравии в течение 2018 года планирует разделить между жителями королевства 50 миллиардов риалов ($13 миллиардов).

Об этом сообщает Reuters.

Такое решение приняли, чтобы компенсировать населению растущую стоимость жизни.

В указе короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда от 6 января говорится, что государственным служащим ежемесячно будут доплачивать тысячу риалов (около $ 266).

Денежные выплаты получат также пенсионеры и военнослужащие.

В то же время правительство решило сократить льготы членам королевской семьи, что вызвало недовольство последних.

Как известно, в Саудовской Аравии задержаны 11 принцев после того, как они собрались в королевском дворце Каср аль-Хокм для протеста против мер жесткой экономии, введенных указом короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. 

Ведущий мировой экспортер нефти, Саудовская Аравия ввела реформы, которые сокращают субсидии, вводят налог на добавленную стоимость и сокращают льготы для членов королевской семьи, чтобы справиться с падением цен на нефть, которое вызвало дефицит бюджета. По оценкам экспертов, в 2018 году дефицит составит 195 миллиардов риалов.

Темы: Саудовская Аравия
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