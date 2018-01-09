В Украине за 1-7 января в пожарах погибли 58 человек

За первую неделю нового года на территории Украины произошло 811 пожаров, погибли 58 человек.

Об этом сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В течение прошлой недели на пожарах погибло 58 человек, ориентировочные убытки составляют 3 миллиона 833 тысячи гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за первую неделю нового года возникла 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой погибло 3 человека. Также зарегистрировано 977 чрезвычайных происшествий.

"Ликвидировано 811 пожаров, спасено на пожарах 35 человек и не допущено уничтожение огнем 358 зданий и 21 единицы техники", - говорится в сообщении.

За 1-7 января пиротехники осуществили 113 выездов, во время которых изъяли и уничтожили 1120 взрывоопасных предметов.

На водных объектах за первую неделю нового года погибло 5 человек.