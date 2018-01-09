Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине за 1-7 января в пожарах погибли 58 человек

Вторник, 9 января 2018, 08:05
В Украине за 1-7 января в пожарах погибли 58 человек

За первую неделю нового года на территории Украины произошло 811 пожаров, погибли 58 человек.

Об этом сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В течение прошлой недели на пожарах погибло 58 человек, ориентировочные убытки составляют 3 миллиона 833 тысячи гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за первую неделю нового года возникла 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой погибло 3 человека. Также зарегистрировано 977 чрезвычайных происшествий.

"Ликвидировано 811 пожаров, спасено на пожарах 35 человек и не допущено уничтожение огнем 358 зданий и 21 единицы техники", - говорится в сообщении.

За 1-7 января пиротехники осуществили 113 выездов, во время которых изъяли и уничтожили 1120 взрывоопасных предметов.

На водных объектах за первую неделю нового года погибло 5 человек.

Темы: чрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Все новости...
чрезвычайное происшествие
Российский штурмовик Су-25 упал в Азовское море
Джеймс Кэмерон опроверг слухи о съемках фильма о катастрофе "Титана"
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Последние новости
19:23
Журналисты нашли у Полтавского депутата Корецкого работающий бизнес в России
19:16
МИД Франции опроверг заявление России о якобы "убитых французских наемниках" в Украине
19:10
В ближайшие недели Франция передаст Украине 6 САУ "Caesar"
19:06
В РФ признали невозможность остановить конфискацию замороженных на Западе резервов
18:56
Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
Все новости...
Реклама: