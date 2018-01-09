Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Луганщине полиция изъяла арсенал оружия у пожилой женщины

Вторник, 9 января 2018, 16:36

Сотрудники национальной полиции и СБУ провели обыск и изъяли гранатометы, гранаты, мины и патроны в доме в г. Сватово.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

"В ходе проведения санкционированного обыска дома 55-летней женщины, в одной из пустых комнат правоохранители обнаружили и изъяли: более 14000 патронов различного калибра, тридцать один "РПГ", четыре мины "МОН", сорок гранат, четырнадцать запалов "УЗРГМ", двадцать шесть выстрелов к "РПГ", восемнадцать стартовых двигателей к выстрелам "РПГ", две ручные дымовые гранаты, два наземных сигнальных патрона и две дымовые мины "ДМ-11", - говорится в сообщении.

По словам хозяйки дома, она не подозревала о складе, потому что длительное время сдавала дом в аренду.

Изъятый ​​арсенал силовики направили на исследование.

Отмечается, что данный факт внесен в ЕРДР и квалифицированный по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

В полиции отмечают, что принимаются меры по установлению и задержанию владельцев изъятого.

 

Темы: Луганская областьоружиеполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Все новости...
Луганская область
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
СБУ установила 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в Луганской области
В РФ резко выросли потери в Луганской области: 500 раненых оккупантов доставили в Белгород
Последние новости
19:23
Журналисты нашли у Полтавского депутата Корецкого работающий бизнес в России
19:16
МИД Франции опроверг заявление России о якобы "убитых французских наемниках" в Украине
19:10
В ближайшие недели Франция передаст Украине 6 САУ "Caesar"
19:06
В РФ признали невозможность остановить конфискацию замороженных на Западе резервов
18:56
Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
Все новости...
Реклама: