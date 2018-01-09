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Саакашвили отказался предоставить образцы голоса - ГПУ

Вторник, 9 января 2018, 22:05

Лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили несколько раз отказался предоставить следствию образцы своего голоса.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире "5 канала".

"Он никоим образом не способствует объективному расследованию уголовного производства, поскольку он уже несколько раз отверг любые наши ходатайства предоставить образцы своей речи", - сказал Енин.

По мнению Енина, этим отказом Саакашвили уже "подтверждает, что разговор имел место".

Как известно, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства

8 декабря в Украине Саакашвили задержали и поместили в изолятор временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке.  Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

ГПУ утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

11 декабря в Печерском райсуде избирали меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили.  Суд отпустил Саакашвили на время расследования.

Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.

Апелляцию прокуратуры на решение Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения для Саакашвили, которая должна была рассматриваться 22 декабря, перенесли сначала на 3 января, а потом на 11 января.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиГенпрокуратура
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