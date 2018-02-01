Хроника 1 февраля. Кучма без третьего срока, а Литвин против "рабской привычки"

Найцікавіше: 2004. Кучма: "На вибори не піду. Хлопці, змагайтеся" 2011. Литвин: "Критика – це рабська звичка" 2013. Фірташ купив у Хорошковського "Інтер" 2014. Добкін створив антимайданівську організацію "Український фронт"

2001, четвер

– За добу наметове містечко акції "Україна без Кучми" в Києві збільшилося вдвічі. У планах – заставити наметами весь Хрещатик.

"Аж до Бессарабки", – пообіцяв координатор акції Юрій Луценко, чекаючи підкріплення як мінімум тисячі протестувальників із Західної України.

2002, п'ятниця

– "Я несу відповідальності за появу Потебенька в списку Компартії", – заявив лідер КПУ Петро Симоненко в інтерв'ю УП, коментуючи появу генпрокурора Михайла Потебенька у своїх передвиборчих партійних списках.

2004, неділя

– Президент Леонід Кучма заявляє, що не буде балотуватися на президентських виборах-2004.

"Я вже не один раз давав відповідь на це питання, що не піду. Так що хлопці, змагайтеся", – сказав Кучма в програмі "Епіцентр" на каналі "1+1".

2005, вівторок

– Державний секретар Олександр Зінченко в інтерв'ю "Україні молодій" визнав, що працює в кабінеті екс-глави АП Віктора Медведчука, який перед тим освятив.

На питання, чи буде ліквідовано управління інформаційної політики, яке очолював Сергій Васильєв і яке видавало темники, Зінченко відповів: "Темники ліквідовано як клас".

2006, середа

– Член політради виборчого блоку "Наша Україна", екс-секретар РНБО Петро Порошенко заявив, що єдина причина газового конфлікту з Росією – це вибори в Україні.

Він нагадав, що напередодні газової кризи візити до Москви здійснило керівництво блоків Юлії Тимошенко та Партії регіонів.

2007, четвер

– "Наша рука підтримки простягнута до Юлії Володимирівни, і, сподіваюся, що під час переговорів, розмов і контактів ми з нею знайдемо порозуміння, бо задача в нас абсолютна спільна", – заявив лідер руху "Народна самооборона" Юрій Луценко.

Він додав: одним із кроків, що продемонструють прагнення до об’єднання, може стати підтримка від БЮТ "Народного маршу справедливості на Київ".

2008, п'ятниця

– Голова Секретаріату президента Віктор Балога заперечив протистояння АП з Кабміном Юлії Тимошенко.

2010, понеділок

– Кандидат у президенти Віктор Янукович не прийшов на дебати з Юлією Тимошенко.

Таким чином, весь ефірний час дебатів відійшов кандидату, який прийшов у студію, тобто Тимошенко.

2011, вівторок

– "Ми навчилися критикувати, але не навчилися жити за тими принципами, які проголошені. Взагалі критика – це рабська звичка. А, відповідно, заклики побудувати рай в Україні обертаються пеклом", – заявив на відкритті сесії ВР її голова Володимир Литвин, назвавши Адміністрацію президента Януковича центром творення реформ.

– Верховна Рада внесла зміни до Конституції в частині призначення дати наступних виборів президента та ВР.

Таким чином, чергові парламентські вибори відбулися в жовтні 2012 року, а президентські було заплановано на березень 2015 року.

2012, четвер

– Екс-губернатор Харківщини Арсен Аваков не збирається просити політичного притулку за кордоном. Про це він заявив в інтерв'ю своєму інтернет-виданню "Головне".

– Адміністрація інтернет-ресурсу EX.UA закликала своїх користувачів припинити всі протиправні дії щодо сайтів органів держвлади.

До того невідомі хакери атакували сайти МВС та президента України на знак помсти за припинення діяльності ресурсу EX.UA.

2013, п'ятниця

– Дмитро Фірташ став власником медіа-холдингу Валерія Хорошковського, куди входить канал "Інтер". Про це УП повідомили в прес-службі телеканалу.

2014, субота

– Хроніка Революції Гідності.

"Автомайдан" заявив, що протягом ночі спалено 8 автівок їхніх активістів, а також автомобіль оператора "5 каналу". Свою участь у підпалах визнала спільнота у Facebook "Красный сектор".

– Всеукраїнський зліт керівників первинних організацій Партії регіонів ухвалив рішення про створення Всеукраїнської громадської спілки "Український фронт".

"Наш фронт почне зачищати й очищати українську землю від тих, хто прийшов сюди з окупаційними планами", – заявив голова Харківської ОДА Михайло Добкін.

– Держсекретар США Джон Керрі та лідери української опозиції домовилися про конкретні кроки щодо виходу з кризової ситуації. Про це після зустрічі в рамках Мюнхенської конференції заявив нардеп Петро Порошенко.

– Заява компанії СКМ про недопустимість силового варіанту вирішення ситуації в Україні та скасування "диктаторських законів" з'явилася після того, як посол США Джеффрі Пайєтт пригрозив Рінату Ахметову арештом рахунків та активів на території США і ЄС.

Про це пише "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела.

2015, неділя

– 13 українських військових загинули, ще 20 бійців дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Частина міста Вуглегірськ перебуває під контролем бойовиків, але ситуація в районі Дебальцевого загалом під контролем українських військових, заявили в РНБО.

А за даними управління МВС Донецької області, уже відомо про 7 загиблих і 6 поранених мирних жителів унаслідок масованих артобстрілів з боку бойовиків по Дебальцевому, околицях Дзержинська та Артемівському району.

2016, понеділок

– Надія Савченко впізнала в одному зі своїх викрадачів Павла Карпова, помічника Владислава Суркова. Про це вона заявила в суді Донецька Ростовської області РФ.

2017, середа

– За минулу добу в зоні проведення АТО один український військовий загинув, ще 18 зазнали поранень, з них 15 – у районі Авдіївки. Згодом стало відомо про ще двох загиблих бійців та шістьох поранених.

– З захоплених Росією бурових вишок у Чорному морі обстріляли транспортний літак Ан-26 Збройних сил України, повідомив міністр оборони Степан Полторак.

Олег Поліщук, для УП