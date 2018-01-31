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Чемпионату мира по футболу в России угрожает саранча

Среда, 31 января 2018, 23:01

Рои саранчи могут атаковать футбольные поля в России, став причиной "глобального скандала" на чемпионате мира этим летом.

Об этом заявил директор департамента растениеводства  министерства сельского хозяйства РФ Петр Чекмарев, пишет BBC.

По словам чиновника, на юге России саранчой заражено около миллиона гектаров земли.

Волгоград, где 18 июня играет Англия и Тунис, является одним из пострадавших районов.

"Мы научились бороться с саранчой, но как нам не попасть в мировой скандал с саранчой в этом году?", -  сказал Чекмарев.

"Весь мир направляется сюда. Футбольные поля зеленые. Саранча любит места, где много зелени. Как бы им не прилететь туда, где играют в футбол", -  добавил он.

Чемпионат мира по футболу 2018 года начнется 14 июня, а матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

Темы: чемпионат мирафутболРосcия
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