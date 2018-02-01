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США показали еще 5 видео перехвата самолета над Черным морем

Четверг, 1 февраля 2018, 02:16

Военно-морские силы США опубликовали пять видеозаписей, на которых запечатлены опасные маневры российского истребителя Су-27, перехватившего американский самолет EP-3 Aries над Черным морем около аннексированного Крыма. 

Видеозаписи опубликовала прес-служба 6-го флота ВМС США.

Записи демонстрируют маневры российского Су-27 вокруг самолета ВВС США EP-3 в непосредственной близости и с разных ракурсов.

Во время перехвата российский Су-27 совершил жесткий поворот около американского самолета EP-3 и приблизился на растояние пяти футов от правого крыла.

Затем российский Су-27 пересек траекторию полета EP-3 в пределах 10 футов и выполнил резкое снижение, что привело к сильной турбулентности для американского самолета и его членов экипажа.

"Эти видеоролики показывают, как российский  Су-27 перехватывает EP-3 с очень близкой позиции на той же высоте и с приблизительным горизонтальным растоянием между крыльями всего в пять футов", - сказал капитан ВМС США Билл Эллис.

"Для российского истребителя лететь так близко к самолету ВМС США, особенно такой длительный период времени, является небезопасным. Наименьшее нарушение внимания или ошибка летчиков самолета-перехватчика может иметь катастрофические последствия. Это не оставляет возможности для ошибки и для наших экипажей не остается времени и пространства чтобы предпринять корректирующие действия", - сказал он.

Ранее США опубликовали одно видео с перехватом американского самолета российским Су-27.

Как известно, 29 января российский военный самолет совершил опаснный перехват самолета-разведчика ВМС США "P-3 Orion" в международном воздушном пространстве над Черным морем возле аннексированного Крыма.

Соединенные Штаты выразили "наивысший уровень" озабоченности в связи с небезопасной российской военной деятельностью.

Темы: СШАРосcияЧерное мореКрым
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