Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чалый: США будут вводить санкции против РФ до прекращения агрессии

Четверг, 1 февраля 2018, 05:56

Соединенные Штаты будут вводить новые санкции против Российской Федерации, до тех пор, пока она не выведет свои военные силы из оккупированного Донбасса и не восстановит территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом посол Украины в США Валерий Чалый заявил в эфире "112 Украина".

"Мы приветствуем "кремлевский доклад" - консолидированный шаг и законодательной ветви власти - Конгресса, и исполнительной власти - администрации президента США Дональда Трампа по имплементации санкций. В разъяснении министерства финансов и Государственного департамента США четко говорится, что закон противодействует противникам США серез санкции, а там указывается Россия, принят именно из-за российской агрессии против Украины и аннексии Крыма, поэтому, очевидно, будут дальнейшие шаги", - заявил он.

По мнению посла, дальнейшие конкретные санкции применят в отношении лиц как из упомянутого списка, так и из дополнительных.

Дипломат отметил, что изменение подхода будет только тогда, когда Россия выведет войска из украинской территории, вернет пленных и задержанных, закроет границу с помощью международной миссии - то есть, "произойдет возврат к ситуации, когда суверенитет и территориальная целостность Украины будет восстановлена. Иначе - не только санкции, весь комплекс мероприятий будет оказывать давление на Россию".

Как известно, 30 января Минфин США опубликовал так называемый "кремлевский доклад" о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

Президент России Владимир Путин заявил, что "кремлевский список" осложняет российско-американские отношения, но пока РФ отвечать на этот "недружественный шаг" не будет.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Дональда Трампа наложит финансовые санкции на десятки состоятельных россиян из "кремлевского доклада".

Читайте также: Вся кремлевская рать. Кто из россиян попал в отчет Минфина США (полный список)

Темы: санкцииСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
санкции
Россияне поставили ультиматум Канаде из-за арестованного "Руслана"
Mercedes-Benz и BMW отключили российских дилеров от своего программного обеспечения – СМИ
Российские миллиардеры Авен и Фридман попали под американские санкции
Последние новости
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: