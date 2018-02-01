Чалый: США будут вводить санкции против РФ до прекращения агрессии

Соединенные Штаты будут вводить новые санкции против Российской Федерации, до тех пор, пока она не выведет свои военные силы из оккупированного Донбасса и не восстановит территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом посол Украины в США Валерий Чалый заявил в эфире "112 Украина".

"Мы приветствуем "кремлевский доклад" - консолидированный шаг и законодательной ветви власти - Конгресса, и исполнительной власти - администрации президента США Дональда Трампа по имплементации санкций. В разъяснении министерства финансов и Государственного департамента США четко говорится, что закон противодействует противникам США серез санкции, а там указывается Россия, принят именно из-за российской агрессии против Украины и аннексии Крыма, поэтому, очевидно, будут дальнейшие шаги", - заявил он.

По мнению посла, дальнейшие конкретные санкции применят в отношении лиц как из упомянутого списка, так и из дополнительных.

Дипломат отметил, что изменение подхода будет только тогда, когда Россия выведет войска из украинской территории, вернет пленных и задержанных, закроет границу с помощью международной миссии - то есть, "произойдет возврат к ситуации, когда суверенитет и территориальная целостность Украины будет восстановлена. Иначе - не только санкции, весь комплекс мероприятий будет оказывать давление на Россию".

Как известно, 30 января Минфин США опубликовал так называемый "кремлевский доклад" о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

Президент России Владимир Путин заявил, что "кремлевский список" осложняет российско-американские отношения, но пока РФ отвечать на этот "недружественный шаг" не будет.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Дональда Трампа наложит финансовые санкции на десятки состоятельных россиян из "кремлевского доклада".

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