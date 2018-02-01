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Розенко: Вопрос о приватизации киностудии Довженко сейчас не стоит

Четверг, 1 февраля 2018, 14:16

На сегодня принято политическое решение, что киностудия имени Александра Довженко не подлежит приватизации.

Об этом в эфире "5 канала" заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, информирует "Правительственный портал".

"Но это не значит, что она должна остаться в том виде, в котором она сейчас есть. Потому что состояние ее ужасно. Причины этого состояния очевидны – ее сознательно убивали и доводили до обнищания течение длительного времени", – отметил вице-премьер.

"На сегодняшний день от Национальной киностудии Довженко остались только название, доброе имя, часть коллектива и прекрасные актеры. Но материально-техническая база фактически в состоянии упадка", – отмечает Розенко.

По его словам, Министерство культуры вместе с Национальной киностудией и Госкино ближайшее время разработают проект стратегического плана развития и модернизации Национальной киностудии имени Довженко.

"Убежден, что в этом году в 90-ю годовщину основания киностудии Довженко, у нас будут прорывы в этом направлении, в том числе и по материально-техническому переоснащению, которое даст шанс киностудии возобновить свою деятельность", – считает вице-премьер.

Как известно, в августе 2017 года "Зеркало недели" сообщило, что в перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в течение 2017-2020 годы, вошел ряд украинских государственных цирков и киностудий, в частности - Национальный цирк Украины и Национальная киностудия им. Александра Довженко.

В Минкульте заявили, что не планируют в ближайшее время вносить предложения по приватизации государственных цирковых и кинопредприятий, а киностудию Довженко нельзя приватизировать вообще, поскольку она имеет статус национальной.

В министерстве экономического развития и торговли "Украинской правде" объяснили, что намерения государства о продаже киностудии им. Довженко носят долгосрочную перспективу.

В январе 2018 года Национальная киностудия им.Довженко заявила о попытке передачи части ее земельного участка компании "Трансстрой", основанной российской "Роснефтью".

Темы: Минкультурыкиноприватизация
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