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Нардепы хотят поговорить с Парубием о польском законе

Четверг, 1 февраля 2018, 14:34

Народные депутаты обеспокоены принятием в Польше закона об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

В частности, народный депутат сопредседатель группы по межпарламентским связям с Республикой Польша Оксана Юринец отмечает, что принятие подобных законопроектов может угрожать обычным украинцам, которые сейчас находятся на территории Польши.

"Сегодня в 15 часов председатель Верховной Рады Андрей Парубий собирает совещание, в ходе которого мы будем искать определенные решения, которые будут предложены Верховной Раде на следующей неделе", – сообщила Юринец.

"Надеюсь, мы будем развивать конструктивный диалог с польскими коллегами и находить новые точки соприкосновения, которые бы объединяли страны", – отметила она.

Как известно, Сенат Польши без изменений поддержал обновленный закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Петр Порошенко резко раскритиковал принятый законопроект, отметив, что он не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей.

Закон также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта об Институте национальной памяти.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что решение польского парламента направлено не на дискуссию об исторической правде, а на построение исторической мифологии.

Украинская правда
Темы: Польшаисториязаконодательство
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