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В МВФ говорят, что украинцам еще рано поднимать зарплаты

Четверг, 1 февраля 2018, 15:50
В МВФ говорят, что украинцам еще рано поднимать зарплаты

У властей Украины велик соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо отражаться на росте экономики.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает УНИАН.

Международный валютный фонд выступает за увеличение зарплат украинцев только в соответствии с ростом продуктивности труда, так как более высокие темпы скажутся негативно на росте экономики.

Люнгман отметил, что правительству необходимо справляться с фискальными вызовами для сохранения роста экономики.

"Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением продуктивности труда", - сказал он.

Люнгман отметил, что власти должна держать под контролем увеличение зарплат.

"Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо отражаться на росте экономики", - сказал он.

Как сообщалось, Кабинет министров рассмотрит возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 гривен по итогам первого квартала 2018 года.

Напомним, с 1 января 2018 года прожиточный минимум в Украине установлен в размере 1 700 гривен, а минимальная зарплата - 3 723 гривны.

Как сообщалось, Кабинет министров с 1 января 2017 года повысил минимальную зарплату до 3200 гривен.

В октябре в Национальном банке заявили, что повышение с 1 января 2017 года минимальной заработной платы добавило 2-2,5 процентных пункта к инфляции.

В Нацбанке прогнозируют, что по итогам 2018 года инфляция составит 9% (предыдущий прогноз – 7,3%).

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Экономическая правда

Темы: МВФзарплаты
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