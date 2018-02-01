В США наняли лоббистов для дискредитации Шабунина и ЦПК

Организация Blue Star Strategies занимается дискредитацией Центра Противодействия Коррупции и его руководителя Виталия Шабунина.

Об этом сообщает народный депутат Сергей Лещенко.

В то же время компания с аналогичным названием зарегистрировалась в американском Сенате как лоббист украинской неправительственной организации "Национальный интерес Украины".

"Лоббистом, который взялся выполнять заказы для ОО "Национальный интерес Украины", является Карен Трамонтана, президент Blue Star Strategies. Дата регистрации - 11 сентября прошлого года", - пишет нардеп.

В дополнении к регистрационной форме Blue Star Strategies назвала своей задачей - "повысить осведомленность американского правительства о работе ОО "Национальный интерес Украины" по продвижению верховенства закона и гражданских прав в Украине".

Однако, как отмечает Лещенко, в деятельности этой организации сложно найти какую-нибудь работу, кроме дискредитации украинских антикоррупционеров.

"Именно пропагандистский ролик ОО "Национальный интерес Украины" представлял в Верховной Раде соратник Мартыненко Павел Пинзеник, который на днях проиграл апелляционный суд "Центрe противодействия коррупции" и теперь должен извиниться там же в парламенте перед Дарьей Каленюк, Александрой Устиновой и Виталием Шабуниным", - отмечает Лещенко.

Кроме того, по словам нардепа, это уже не первый случай дискредитации Blue Star Strategies репутации украинских антикоррупционеров.

"Накануне моей поездки в Америку в сентябре 2016 года мне стало известно о том, что Blue Star Strategies рассылала письма в различные учреждения с призывом избегать встреч со мной, в том числе распространяя фейковые фотографии, сделанные в "фотошопе", - рассказал Лещенко.

Он добавляет, что во времена экс-президента Виктора Януковича Blue Star Strategies помогала команде Сергея Левочкина. Эту деятельность компания не декларировала ни в Конгрессе США, ни в американском Министерстве юстиции.

Как известно, 23 мая 2017 года народный депутат от "Народного фронта" Павел Пинзеник заявил, что будет просить проверить деятельность ОО "Центр противодействия коррупции" относительно отмывания средств. В ЦПК заявили, что будут судиться с нардепом.

Пинзеник обосновал свое обвинение материалам расследования, которое, по его словам, провело общественное объединение "Национальный интерес Украины". Он также хотел, чтобы ЦПК лишили статуса неприбыльной организации.

При этом страница Facebook главы "Национального интереса Украины" Василия Апасова свидетельствовала, что сайт этой организации был создан лишь за день до выступления Пинзеника – 22 мая. Причем на нем имелись материалы только одного расследования – против ЦПК.

Кроме того, журналисты выяснили, что "Национальный интерес Украины" имеет связь с БПП.

Свою поддержку Центру противодействия коррупции уже выразило посольство США в Украине и международный фонд "Видродження".

ЦПК обвинил в организации информкампании против своих активистов экс-нардепа "Народного фронта" Николая Мартыненко, парламентария от БПП Игоря Кононенко и экс-министра экологии Николая Злочевского.

После этого производство против ЦПК открыла Государственная фискальная служба. Позже выяснилось, что дело передали в Генеральную прокуратуру, азатем в черкасскую.

В ЦПК все это расценивают это как давление.

Позже Апелляционный суд постановил, что нардеп от "Народного фронта" Павел Пинзеник обязан публично опровергнуть недостоверную информацию о Центре противодействия коррупции, озвученную им на брифинге 23 мая 2017 года.