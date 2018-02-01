Боевики обстреляли Луганское направление из минометов

В течение дня в районе ведения боевых действий боевики обстреливали украинских военных из запрещенных Минскими соглашениями минометов, никто из защитников не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 1 февраля 2018 года.

"На Луганском направлении враг активизировался неподалеку Троицкого, где грубо нарушил режим прекращения огня. Вблизи этого населенного пункта захватчики в течение полутора часов вели огонь из 120-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Всего боевики выпустили 10 мин калибра 120-мм.

На других участках украинской обороны не зафиксировано нарушений режима прекращения огня. С начала суток, зафиксирован 1 обстрел со стороны противника.