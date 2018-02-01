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Парубий поручил Раде подготовить позицию из-за польского закона о "бандеризме"

Четверг, 1 февраля 2018, 19:21

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил комитету ВР подготовить общую позицию относительно принятого в Польше закона о запрете "бандеровской идеологии".

Об этом Парубий сообщил на своей странице в Twitter.

"Поручил Комитету Верховной Рады по иностранным делам рассмотреть на своем заседании ситуацию, которая сложилась в связи с принятием в Польше Закона об Институте национальной памяти и подготовить общую позицию на рассмотрение Верховной Рады", - написал он.

Как известно, Сенат Польши без изменений поддержал обновленный закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Петр Порошенко резко раскритиковал принятый законопроект, отметив, что он не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей.

Закон также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта об Институте национальной памяти.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что решение польского парламента направлено не на дискуссию об исторической правде, а на построение исторической мифологии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаПольшаБандераПарубий
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