Главные новости дня – за 60 секунд

МВФ за Антикоррупционный суд и против повышения зарплат, Злочевский вернулся в Украину, ЦПК дискредитируют американские лоббисты – новости, которые обсуждали 1 февраля.

Об МВФ. В Международном валютном фонде заявили, что условием для пересмотра программы расширенного финансирования и выделения транша кредита для Украины является принятие закона об Антикоррупционном суде и приведение цен на газ до рыночного уровня.

Также МВФ выступает за увеличение зарплат украинцев только в соответствии с ростом продуктивности труда, так как более высокие темпы скажутся негативно на росте экономики.

О Злочевском. Собственник газодобывающей группы Burisma Holdings Николай Злочевский вернулся в Украину. "Приехал в Киев на днях. Уже провел несколько встреч", - сообщил источник ЭП.

О Шабунине. Организация Blue Star Strategies занимается дискредитацией Центра Противодействия Коррупции и его руководителя Виталия Шабунина.

О "национальной дружине". Глава партии "Национальный корпус" внефракционный народный депутат Андрей Билецкий подтвердил, что среди гражданских лиц, которые "помогли" депутатам в Черкассах принять бюджет на 2018 год были представители так называемых "национальных дружин".

О польских законах. Президент Петр Порошенко заявил, что принятый польским парламентом закон о запрете так называемой "бандеровской идеологии" не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей.

А министр иностранных дел Павел Климкин считает, что введение в юридическую плоскость термина "преступления украинских националистов" усиливает односторонние стереотипы и провоцирует ответную реакцию. "Идея признать какие-то нации преступными ведет в никуда", - добавил министр.

О "кремлевском списке". Министерство финансов США уверяет, что так называемый кремлевский доклад имеет засекреченную часть, в которой говорится о будущих экономических санкциях против его фигурантов.

О деле Гриба. Российский суд отказал в апелляции относительно меры средства в виде содержания под стражей для Украинской Павла Гриба, который содержится в СИЗО Краснодара.