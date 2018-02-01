Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости дня – за 60 секунд

Четверг, 1 февраля 2018, 20:05

МВФ за Антикоррупционный суд и против повышения зарплат, Злочевский вернулся в Украину, ЦПК дискредитируют американские лоббисты – новости, которые обсуждали 1 февраля.

Об МВФ. В Международном валютном фонде заявили, что условием для пересмотра программы расширенного финансирования и выделения транша кредита для Украины является принятие закона об Антикоррупционном суде и приведение цен на газ до рыночного уровня.

Также МВФ выступает за увеличение зарплат украинцев только в соответствии с ростом продуктивности труда, так как более высокие темпы скажутся негативно на росте экономики.

О Злочевском. Собственник газодобывающей группы Burisma Holdings Николай Злочевский вернулся в Украину. "Приехал в Киев на днях. Уже провел несколько встреч", - сообщил источник ЭП.

О Шабунине. Организация Blue Star Strategies занимается дискредитацией Центра Противодействия Коррупции и его руководителя Виталия Шабунина.

О "национальной дружине". Глава партии "Национальный корпус" внефракционный народный депутат Андрей Билецкий подтвердил, что среди гражданских лиц, которые "помогли" депутатам в Черкассах принять бюджет на 2018 год были представители так называемых "национальных дружин".

О польских законах. Президент Петр Порошенко заявил, что принятый польским парламентом закон о запрете так называемой "бандеровской идеологии" не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей.

А министр иностранных дел Павел Климкин считает, что введение в юридическую плоскость термина "преступления украинских националистов" усиливает односторонние стереотипы и провоцирует ответную реакцию. "Идея признать какие-то нации преступными ведет в никуда", - добавил министр.

О "кремлевском списке". Министерство финансов США уверяет, что так называемый кремлевский доклад имеет засекреченную часть, в которой говорится о будущих экономических санкциях против его фигурантов.

О деле Гриба. Российский суд отказал в апелляции относительно меры средства в виде содержания под стражей для Украинской Павла Гриба, который содержится в СИЗО Краснодара.

Темы: РосcияПольшаполитзаключенныеМВФкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Росcия
Президент Молдовы осудила атаку России по историческому центру Одессы
Минобороны РФ заявило, якобы в Одессе готовили "теракты против России"
Россияне вероятно пытаются создать буферную зону вокруг Луганщины - разведка Британии
Последние новости
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: