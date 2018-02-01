Путин про свое будущее: или президент или на комбайн

Владимир Путин пообещал, что в случае поражения на выборах этого года, он сменит профессию и пойдет работать комбайнером.

При осмотре техники на заводе комбайнов в Ростове-на-Дону, Путин сел в кресло оператора комбайна на учебном тренажерном симуляторе и включил машину.

"Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером", - цитирует Путина "ТАСС".

Как известно, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года - годовщину аннексии Крыма Россией.

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что "горд" тем, что жители аннексированной территории будут принимать участие в выборых главы РФ в 2018 году.

На съезд "Единой России", который состоялся 23 декабря, поддержали решение действующего президента РФ Владимира Путина о самовыдвижении на выборах в 2018 году.

В случае победы это будет четвертый срок для Путина на посту президента России, без учета времени, когда пост президента занимал его преемник Дмитрий Медведев. В то время Путин руководил государством на посту премьера.

ЦИК отказала в регистрации кандидатом на выборах главному оппозиционному оппоненту Путина - Алексею Навальному.

Коммунистическая партия России на съезде 23 декабря официально выдвинула кандидатом в президенты директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Многолетний участник в президентских гонках Геннадий Зюганов баллотироваться отказался.

23 декабря предвыборный второй съезд "Гражданской инициативы" выдвинул кандидатом на пост президента РФ Ксению Собчак, в программе которой - освобождение военнопленных, прекращение гибридной войны на Донбассе в частности, и вопрос Крыма.