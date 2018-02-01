ОБСЕ за сутки зафиксировала почти 90 взрывов на Донбассе

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 30 января по 19:30 31 января зафиксировала 88 взрывов.

Об этом говорится в отчете организации от 1 февраля.

"В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав большее количество взрывов (ориентировочно 85 против примерно 50)", - сообщили наблюдатели.

"В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе 3 взрыва), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (7 взрывов)", - подчеркнули в ОБСЕ.

"Миссия зафиксировала боевые бронированные машины и зенитную установку в зоне безопасности. В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели бронированную машину (типа БМП) возле г. Марьинка, бронированную машину управления огнем (типа МТ-ЛБУ) в поселке Первомайское и зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм), которую буксировали вблизи г. Счастье", - говорится в отчете.