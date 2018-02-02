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США в ОБСЕ призвали завершить обмен заложников по формуле "всех на всех"

Пятница, 2 февраля 2018, 00:41

Миссия США при ОБСЕ призвала все вовлеченные в конфликт на Донбассе стороны провести обмен заложников по формуле "всех на всех".

Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявила и.о. заместителя главы миссии США Мишель Сайдерс, передает "УНИАН".

"Мы призываем стороны воспользоваться благоприятным импульсом, который возник 27 декабря в результате освобождения заложников, чтобы завершить обмен заложников по формуле "всех на всех" в соответствии с Минскими соглашениями", - подчеркнула Сайдерс.

"Хотя существует согласованный путь к миру, прогресс на этом пути кажется незначительным, когда каждую неделю нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях остаются на неприемлемом уровне", - добавила она.

Первый большой этап освобождения украинских заложников состоялся 27 декабря 2017 года. Украинская сторона передала боевикам Донбасса 233 человека, а забрала 73.

Темы: ДонбассзаложникиСШАОБСЕ
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