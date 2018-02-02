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США в ОБСЕ: Крымские санкции будут действовать до возвращения полуострова Украине

Пятница, 2 февраля 2018, 02:30

И.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Мишель Сайдерс заявила, что крымские санкции против РФ будут действовать до возвращения аннексированного Крыма под контроль Украины.

Об этом она сказала на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает "Крым.Реалии".

"Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы не признаем и не признаем оккупацию и аннексию Россией Крыма. Крымские санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине",  подчеркнула Сайдерс.

"США призывают Россию освободить всех политических заключенных, в том числе Сенцова, Кольченко и фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир", правозащитника Эмира-Усеина Куку",  добавила она.

Как известно, 29 января Министерство финансов США опубликовало "кремлевский доклад", в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции.

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

Темы: КрымРосcияСШАсанкции
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