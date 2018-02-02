Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МВФ ещё не знает, когда приедет в Украину

Пятница, 2 февраля 2018, 03:02

Международный валютный фонд в настоящее время не имеет каких-либо временных ориентиров относительно прибытия миссии в Украину.

Об этом сообщил официальный представитель Фонда Уильям Мюррей, передает "Интерфакс-Украина".

"У меня отсутствуют какие-либо сведения относительно прибытия миссии. Соответствующее время еще не было определено", - сказал он.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко в Давосе заявил, что ожидает транш МВФ в апреле, поскольку, по его словам, страна уже выполнила 80% своих обязательств.

Во время встречи с президентом Петром Порошенко в Давосе директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала Киев ускорить темп реформ ради экономического роста и повышения уровня жизни.

Экономическая правда

Темы: МВФ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
МВФ
Экономические новости 7 июля: новые маяки для Украины от МВФ
МВФ добавил еще 4 структурных маяка в программу EFF для Украины
Украина получила второй транш от МВФ на 890 миллионов долларов
Последние новости
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:39
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
Все новости...
Реклама: