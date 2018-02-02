МВФ ещё не знает, когда приедет в Украину

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Пятница, 2 февраля 2018, 04:02

Международный валютный фонд в настоящее время не имеет каких-либо временных ориентиров относительно прибытия миссии в Украину.

Об этом сообщил официальный представитель Фонда Уильям Мюррей, передает "Интерфакс-Украина".

"У меня отсутствуют какие-либо сведения относительно прибытия миссии. Соответствующее время еще не было определено", - сказал он.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко в Давосе заявил, что ожидает транш МВФ в апреле, поскольку, по его словам, страна уже выполнила 80% своих обязательств.

Во время встречи с президентом Петром Порошенко в Давосе директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала Киев ускорить темп реформ ради экономического роста и повышения уровня жизни.

Экономическая правда

Темы: МВФ
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