В ОБСЕ призвали президента Польши ветировать закон о "бандеровской идеологии"

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил польский закон об Институте национальной памяти, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание так называемых "преступлений украинских националистов" против поляков.

Об этом говорится в заявлении Дезира, опубликованном на официальном сайте организации.

"Свобода выражения мнения имеет особое значение для историков и ученых. История - это вопрос независимых научных исследований и свободной дискуссии, а не судебного решения. Закон должен быть отклонен как непропорциональное ограничение свободы выражения мнений", - подчеркнул представитель ОБСЕ.

"Наказание за выражения мнений об исторических фактах несовместимо с международными обязательствами в соответствии со статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах", - отметил Дезир.

Он выразил надежду, что президент Польши наложит вето на этот закон.

Ранее глава Совета министров Польши Матеуш Моравецкий заявил, что изменения в закон об Институте национальной памяти нужны для противодействия лжи относительно приписывания преступлений против евреев невиновным людям.

Как известно, Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz'15 законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".

Также сообщалось, что Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание так называемых "преступлений украинских националистов" против поляков.

В связи с этим МИД Украины выразил обеспокоенность, заявив, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".

МИД Израиля также вызвало заместителя посла Польши в Тель-Авиве для объяснений в связи с изменениями в закон об Институте национальной памяти.