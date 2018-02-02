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Украина должна идти вперед в вопросе Антикоррупционного суда – посол США

Пятница, 2 февраля 2018, 04:49
Украина должна идти вперед в вопросе Антикоррупционного суда – посол США

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Украине необходимо идти вперед в вопросе создания Антикоррупционного суда.

Об этом она сказала в интервью программе "Право на власть" на "1+1".

"Я подчеркиваю, что нужно идти вперед с Антикоррупционным судом. Законопроект Порошенко зарегистрирован в Верховной Раде, теперь необходимо включить его в повестку дня и учесть рекомендации Венецианской комиссии", - отметила Йованович.

"Я думаю, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину. У нас очень прочные двусторонние отношения, особенно в отношении безопасности Украины", - добавила она.

Как известно, ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за законопроекта о об антикоррупционном суде который внес в Верховную Раду президент Украины Петр Порошенко.

В частности, Международный валютный фонд заявил, что проект Порошенка противоречит обязательствам Украины.

Впоследствии Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $ 800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой из-за того, что президент, мол, подал законопроект об Антикоррупционном суде, который противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Президентский проект попытаются включить в повестку дня уже на следующей сессии Верховной Рады.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заверила, что рекомендации Венецианской комиссии и МВФ будут учтены.

Украинская правда

Темы: Антикоррупционный судСША
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