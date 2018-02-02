Сутки в АТО: 4 обстрела, боевики применили минометы

За прошедшие сутки, 1 февраля, боевики 4 раза нарушили перемирие - никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков российско-оккупационных войск. Оккупанты продолжали применять по позициям защитников Украины тяжелые минометы, нагло нарушая Минские договоренности", - говорится в отчете.

На Луганском направлении враг активизировался в районе Светлодарской дуги. В вечернее время противник более 2 часов вел огонь по позициям наших защитников возле Луганского из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

Из таких же видов вооружения днем ​​и вечером боевики обстреливали опорные пункты сил АТО неподалеку Троицкого.

"В целом по наших оборонных укреплениях незаконными вооруженными формированиями было выпущено более полусотни мин различных калибров. В результате вражеских обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал", - подчеркнули в штабе АТО.