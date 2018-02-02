США напомнили РФ о сроках выполнения договора о ядерном разоружении

США выполнили свои обязательства в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-II) в августе прошлого года и ожидают, что РФ выполнит свою часть соглашения до 5 февраля.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт, передает Reuters.

"Москва неоднократно заявляла о своем намерении своевременно соблюдать эти ограничения, и у нас нет оснований полагать, что этого не произойдет", - подчеркнула Нойерт.

"Вашингтон и Кремль в течение ближайшего месяца должны обменяться данными о ходе выполнения Договора, как это делалось в течение семи лет", - добавила она.

"Мы надеемся, что каждая страна верифицирует данные как можно скорее после этого обмена", - отметила представитель Госдепа.

Согласно условиям соглашения, которое вступило в силу 5 февраля 2011, в каждой стороны было семь лет для сокращения стратегических вооружений.

Согласно договору, до февраля 2018 года предусмотрено взаимное сокращение стратегических ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц.

Общее количество развернутых и неразвернутых пусковых установок МКБР, баллистических ракет подводных лодок и стратегических бомбардировщиков не должно превышать 800 единиц.