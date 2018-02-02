Старший сын Фиделя Кастро покончил с собой

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Пятница, 2 февраля 2018, 08:35

Старший сын кубинского лидера Фиделя Кастро, 68-летний Фидель Кастро Диас-Баларт совершил самоубийство на Кубе.

Об этом сообщает Reuters, напоминая, что до этого ученый-ядерщик лечился от депрессии.

Сына революционного лидера Кубы в народе называли Фиделито или Маленький Фидель за сходство с отцом.

 

Как сообщает Cubadebate, Фиделя Кастро Диас-Баларта сначала госпитализировали из-за глубокой депрессии, впоследствии он лечился амбулаторно, но 1 февраля покончил с собой.

На момент своей смерти он работал научным советником Государственного совета и вице-президентом Академии наук Кубы.

В свое время он учился в СССР.

Смерть Фиделито настала чуть более чем через год после того, как не стало его отца: тот умер 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.

Темы: мир
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