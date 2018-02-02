Старший сын Фиделя Кастро покончил с собой

Старший сын кубинского лидера Фиделя Кастро, 68-летний Фидель Кастро Диас-Баларт совершил самоубийство на Кубе.



Об этом сообщает Reuters, напоминая, что до этого ученый-ядерщик лечился от депрессии.



Сына революционного лидера Кубы в народе называли Фиделито или Маленький Фидель за сходство с отцом.

Как сообщает Cubadebate, Фиделя Кастро Диас-Баларта сначала госпитализировали из-за глубокой депрессии, впоследствии он лечился амбулаторно, но 1 февраля покончил с собой.



На момент своей смерти он работал научным советником Государственного совета и вице-президентом Академии наук Кубы.



В свое время он учился в СССР.



Смерть Фиделито настала чуть более чем через год после того, как не стало его отца: тот умер 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.