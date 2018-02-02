Пожар в "Виктории": инспектору ГСЧС сообщили о подозрении

Прокуратура объявила о подозрении инспектору управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по делу о гибели 3 детей при пожаре в лагере "Виктория" в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Инспектора подозревают по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность).

Установлено, что служащий в течение 2016-2017 гг. неоднократно выявлял нарушения пожарной безопасности в "Виктории", составлял акты, предписания об устранении нарушений и протоколы об административном правонарушении.

Но вместе с этим инспектор не подготовил материалы иска в административный суд относительно полного или частичного приостановления работы лагеря, деятельность которого в таких условиях была опасной.

Суд уже отстранил служащего от занимаемой должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Также сообщается, что по результатам проверки лагеря внесен иск в окружной административный суд о полной остановке его работы.

Как известно, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Еще двое несовершеннолетних были доставлены в больницу.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

18 сентября Киевский районный суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности директора "Виктории" Петроса Саркисяна.

Позже суд продлил до 12 декабря срок ареста Саркисяна с альтернативой внесения 128 тысяч гривен залога.

28 ноября 2017 года суд отстранил Саркисяна от должности директора лагеря "Виктория".

13 января 2018 года Приморский суд Одессы продлил арест Саркисяну на период ознакомления участников судебного процесса с 85 томами дела.