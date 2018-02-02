Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожар в "Виктории": инспектору ГСЧС сообщили о подозрении

Пятница, 2 февраля 2018, 09:56

Прокуратура объявила о подозрении инспектору управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по делу о гибели 3 детей при пожаре в лагере "Виктория" в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Инспектора подозревают по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность).

Установлено, что служащий в течение 2016-2017 гг. неоднократно выявлял нарушения пожарной безопасности в "Виктории", составлял акты, предписания об устранении нарушений и протоколы об административном правонарушении.

Но вместе с этим инспектор не подготовил материалы иска в административный суд относительно полного или частичного приостановления работы лагеря, деятельность которого в таких условиях была опасной.

Суд уже отстранил служащего от занимаемой должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Также сообщается, что по результатам проверки лагеря внесен иск в окружной административный суд о полной остановке его работы. 

Как известно, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Еще двое несовершеннолетних были доставлены в больницу.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

18 сентября Киевский районный суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности директора "Виктории" Петроса Саркисяна.

Позже суд продлил до 12 декабря срок ареста Саркисяна с альтернативой внесения 128 тысяч гривен залога.

28 ноября 2017 года суд отстранил Саркисяна от должности директора лагеря "Виктория".

13 января 2018 года Приморский суд Одессы продлил арест Саркисяну на период ознакомления участников судебного процесса с 85 томами дела.

Темы: Одесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Одесса
Воздушные силы ночью уничтожили 8 "Шахедов"
Россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесщины, есть погибший
Пять дат из жизни одесского собора, в который попала ракета
Последние новости
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:39
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
Все новости...
Реклама: