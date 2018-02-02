В ОБСЕ не могут подтвердить взятие военными ВСУ села в "серой зоне"

Мониторинговая миссия ОБСЕ не может подтвердить информацию о том, что украинские военные взяли под контроль село Новоалександровка в "серой зоне" Луганской области.

Об этом сообщил первый заместитель главы миссии Александр Хуг на брифинге в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы не можем подтвердить. Наши наблюдатели не могут добраться до этого села из-за рисков в виде минных ловушек на единственной подъездной дороге", - сказал он.

"Но мы получали информацию из многих источников внутри села, что туда вошли ВСУ", - добавил Хуг.

Как известно, 31 января "Военное телевидение" сообщило, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Новоалександровка в Попаснянском районе Луганской области, которое два года находилась в так называемой серой зоне между позициями ВСУ и боевиков.