Шесть нардепов ездили в Давос в командировку, но не за деньги ВР

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Пятница, 2 февраля 2018, 16:46

Поездка 6 народных депутатов на Всемирный экономический форум в iшвейцарский Давос была командировкой, но за счет принимающей стороны или самих парламентариев.

Об этом сообщили в аппарате Верховной Рады в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно полученной информации, народные депутаты Виктория Войцицкая, Ирина Геращенко, Мария Ионова, Алексей Мушак, Алексей Рябчин, Елена Сотник находились в командировке в Швейцарской Конфедерации (г.Давос) в рамках Всемирного экономического форума.

"Финансирование осуществлялось за собственный счет или за счет принимающей стороны без привлечения средств Верховной Рады", – отметили в аппарате парламента.

В ответе на запрос также отмечается, что народных депутатов Антона Геращенко и Мустафу Найема на форум в Давос официально не командировали.

После посещения форума Найем на своей странице в Facebook пояснил, что его пригласили как члена сообщества Young Global Leaders – некоммерческой организации, основанной президентом Всемирного экономического форума Клаусом Швабом в 2004 года.

"Поскольку приглашение не предполагало покрытие расходов на перелет и проживание, они были оплачены Международным фондом "Видродження", – объяснил нардеп.

Согласно фотографиям, опубликованным политиками в социальных сетях, вышеуказанные народные депутаты были замечены на мероприятиях в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, отмечает агентство.

Темы: Верховная Рада
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