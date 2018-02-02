В Госбюро расследований уверяют, что их кадры "куют" не политики

Руководители Государственного бюро расследований уверяют, что являются независимыми и свободными от политического влияния.



Об этом говорится в материале УП "Между независимостью и политиками. Начнет ли ГБР сажать чиновников?".



В частности директор ГБР Роман Труба отрицает, что к его назначению имеет отношение кум народного депутата Сергея Пашинского Игорь Щербина.

"Мы работали вместе два месяца, а дальше его уволили (люстрировали - УП). Он не может быть причастным к моему назначению, я с ним был знаком всего два месяца. Человек не может кому-то доверять столь широко за такой короткий период", – отметил Труба.



Бывший генпрокурор Олег Махницкий, которому вменяют кадровые рекомендации руководителю ГБР, заявил, что не участвует ни в каких процессах в бюро.



"Будут обращаться – буду помогать. Я не являюсь советником председателя ГБР, а та информация, которую распространяют, является ошибочной. Мы изредка общаемся - виделись с Трубой несколько раз после его назначения, может раза два", – сказал Махницкий.



Он уверяет, что Трубу ошибочно связывают с "Народным фронтом".



"Они со Щербиной вместе работали, наверное, поэтому и связывают. Но насколько мне известно, а он бы от меня не скрывал, если бы имел отношения с какими-то политиками, на 99% никакого отношения к политикам он не имеет", – отметил Махницкий.



Первый заместитель руководителя бюро Ольга Варченко, которую специалисты и представители общественности считают человеком депутата от БПП Александра Грановского, в комментарии УП отметила, что знает депутата, но "не знакома с ним лично, тем более, не является его человеком".



"Никто не видел нас вместе и не представил ни одного примера его вмешательства в мою работу или влияния на меня. У нас нет общения".



В то же время Варченко ушла от ответа на вопрос, общалась ли она с Грановским без личных встреч.



"Управление (Генпрокуратуры - УП), в котором раньше я работала, имеет опыт (проведение совместных специальных операций вместе с НАБУ). Неужели вы считаете, что если бы хоть что-то из разговоров по Грановскому, Кононенко или иных политиков имело бы место, НАБУ работало бы с такими людьми?" – парировала она.



По словам руководителей ГБР, в бюро надеются начать работу с чистого листа и внести изменения в законодательство, чтобы старые дела завершила расследовать Генпрокуратура.



Также нужно принять изменения в закон об оперативно-розыскной деятельности - включить в него Государственное бюро расследований, что окончательно откроет для ГБР возможность проводить оперативно следственные действия.



Подробнее о том, чью деятельность будет расследовать ГБР, о первых конфликтах в руководстве бюро и о возможных рисках для Национального антикоррупционного бюро читайте здесь.