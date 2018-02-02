Боевики обстреляли Приазовье и Донецкое направление, есть раненые

В течение дня боевики обстреливали украинских военных из минометов и пехотного вооружения, трое наших защитников получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 2 февраля 2018 года.

"На Донецком направлении враг активизировался в пригороде Авдеевки. На подступах к этому прифронтовому населенному пункту противник применил 82-мм минометы, гранатометы различных видов и крупнокалиберные пулеметы", - отмечают в штабе АТО.

На Приазовье боевики вели огонь из 82-мм минометов и гранатометов неподалеку Павлополя и Лебединского.