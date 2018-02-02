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С начала года в Киеве 150 человек заболело корью - КГГА

Пятница, 2 февраля 2018, 20:52

С начала года в столице зафиксировано 150 случаев заболевания корью.

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Киевской городской администрации Валентина Гинзбург.

"По состоянию на утро 1 февраля в столице зарегистрировано 150 случаев заболевания корью, среди которых 95 - дети", - рассказала она.

По ее словам, несмотря на то, что показатель заболеваемости, например, ОРВИ, пока ниже эпидемического порога, все же наблюдается рост - в частности, на 25% среди школьников.

За последнюю неделю января заболели около шести тысяч жителей столицы, а из 195 госпитализированных - 134 ребенка.

Темы: КиевздоровьеКГГА
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