С начала года в Киеве 150 человек заболело корью - КГГА
Пятница, 2 февраля 2018, 20:52
С начала года в столице зафиксировано 150 случаев заболевания корью.
Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Киевской городской администрации Валентина Гинзбург.
"По состоянию на утро 1 февраля в столице зарегистрировано 150 случаев заболевания корью, среди которых 95 - дети", - рассказала она.
По ее словам, несмотря на то, что показатель заболеваемости, например, ОРВИ, пока ниже эпидемического порога, все же наблюдается рост - в частности, на 25% среди школьников.
За последнюю неделю января заболели около шести тысяч жителей столицы, а из 195 госпитализированных - 134 ребенка.