С начала года в Киеве 150 человек заболело корью - КГГА

С начала года в столице зафиксировано 150 случаев заболевания корью.

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Киевской городской администрации Валентина Гинзбург.

"По состоянию на утро 1 февраля в столице зарегистрировано 150 случаев заболевания корью, среди которых 95 - дети", - рассказала она.

По ее словам, несмотря на то, что показатель заболеваемости, например, ОРВИ, пока ниже эпидемического порога, все же наблюдается рост - в частности, на 25% среди школьников.

За последнюю неделю января заболели около шести тысяч жителей столицы, а из 195 госпитализированных - 134 ребенка.