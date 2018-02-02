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В СБУ "ждали" задержанного экс-"чиновника" оккупированного Крыма

Пятница, 2 февраля 2018, 22:17

Сотрудники Службы безопасности в АР Крым и Севастополе ждали экс- "чиновника" оккупированного Крыма на административной границе с полуостровом.

Об этом сообщила пресс-секретарь крымского управления СБУ Кристина Владимирцева, передает "Радио Свобода".

"Это работа именно нашего крымского управления. Оперативники провели работу и знали, что он будет ехать. Они его ждали. Как только он пересек админграницу, его задержали, чего-то экстраординарного в задержании не было", - сказала пресс-секретарь.

Она отметила, что сотрудники крымского управления работают по спискам лиц, которые ранее были госслужащими Украины, а после оккупации полуострова начали работать в предназначенных Россией органах власти. По ним возбуждены уголовные производства.

Как известно, 2 февраля 2018 контрразведчики СБУ задержали на административной границе с временно аннексированной АР Крым бывшего заместителя министра спорта самопровозглашенной совета министров оккупационной власти.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что указанный человек ехал на материковую Украину, чтобы получить биометрический паспорт.

Темы: СБУКрымарестРосcия
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