Сенатор Джон Маккейн выступил против растущей критики со стороны президента США Дональда Трампа и законодателей из Республиканской партии против Федерального бюро расследований, говоря, что они только укрепляют президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Голос Америки.

Маккейн сделал такое заявление по поводу обнародования документа республиканцев, в котором подвергается критике Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований из-за, как сказано, "возмутительного" злоупотребления властью.

Он добавил, что "последние атаки на ФБР и Министерство юстиции не служат американским интересам, ни интересам ни одной из партий, ни президента, а только интерерсам Путина".

Маккейн заявил, что риторика со стороны Республинанськои партии (а Маккейн также относится к Республиканской партии) наносит долгосрочной ущерб интересам Соединенных Штатов.

Как сообщалось, республиканцы палаты представителей США обнародовали секретный доклад, в котором обвиняются высшие должностные лица ФБР и Министерства юстиции в предвзятости на ранних стадиях расследования о связях команды Трампа с Россией и вмешательства в выборы.

Документ утверждает, что высокопоставленные чиновники правительства способствовали в основном демократам. В докладе сотрудники федеральных правоохранительных органов обвиняются в превышении полномочий, когда они обратились за разрешением на наблюдение за экс-советником кампании Трампа - Картером Пейджем.