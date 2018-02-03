Полторак встретился с министром обороны США

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Суббота, 3 февраля 2018, 01:17

Министр обороны Украины Степан Полторак в пятницу провел личную встречу с главой американского оборонного ведомства Джеймсом Маттисом.

Переговоры состоялись в Пентагоне, передает Укринформ.

Главы оборонных ведомств не выступили с ремарками после встречи, как предполагалось ранее. Впрочем, перед этим стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное двустороннее сотрудничество.

Глава Пентагона также отметил, что Соединенные Штаты продолжат политику давления на Россию из-за ее агрессии против Украины. Кроме того, он обратил внимание на реформы в Украине и необходимость антикоррупционных усилий.

Ранее предполагалось, что стороны среди прочего обсудять поставки американского оборонительного  оружия в Украину.

Как известно, 23 декабря в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

17 января 2018 начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины проводят подготовку к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Темы: Полторак США оружие
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