Полторак встретился с министром обороны США
Министр обороны Украины Степан Полторак в пятницу провел личную встречу с главой американского оборонного ведомства Джеймсом Маттисом.
Переговоры состоялись в Пентагоне, передает Укринформ.
Главы оборонных ведомств не выступили с ремарками после встречи, как предполагалось ранее. Впрочем, перед этим стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное двустороннее сотрудничество.
Глава Пентагона также отметил, что Соединенные Штаты продолжат политику давления на Россию из-за ее агрессии против Украины. Кроме того, он обратил внимание на реформы в Украине и необходимость антикоррупционных усилий.
Ранее предполагалось, что стороны среди прочего обсудять поставки американского оборонительного оружия в Украину.
Как известно, 23 декабря в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".
17 января 2018 начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины проводят подготовку к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.