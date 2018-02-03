Коми отреагировал на публикацию доклада о предвзятости ФБР к Трампу

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Суббота, 3 февраля 2018, 02:44

Бывший директор ФБР Джеймс Коми раскритиковал публикацию республиканцами доклада о якобы предвзятости бюро в ходе расследования вмешательства РФ в выборы в США.

Об этом он написал в twitter.

"Это все? Неправдивый и вводящий в заблуждение меморандум расколол комитет по разведке, разрушил доверие в разведывательном сообществе, повредил взаимоотношениям с судами FISA и непростительно придал огласке засекреченное расследование. Зачем?", — написал Коми.

"Министерство юстиции и ФБР должны продолжать выполнять  свою работу", - добавил он.

Как сообщалось, республиканцы палаты представителей США обнародовали секретный доклад, в котором обвиняются высшие должностные лица ФБР и Министерства юстиции в предвзятости на ранних стадиях расследования о связях команды Трампа с Россией и вмешательства в выборы.

Документ утверждает, что высокопоставленные чиновники правительства способствовали в основном демократам. В докладе сотрудники федеральных правоохранительных органов обвиняются в превышении полномочий, когда они обратились за разрешением на наблюдение за экс-советником кампании Трампа - Картером Пейджем.

Напомним, в мае прошлого года президент США уволил Коми, который занимался расследованием по делу контактов членов команды Трампа с официальными представителями России, с должности директора бюро.

После этого Коми обвинил Трампа в попытке повлиять на ход расследования.

Темы: Трамп США Росcия
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