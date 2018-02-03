Коми отреагировал на публикацию доклада о предвзятости ФБР к Трампу

Бывший директор ФБР Джеймс Коми раскритиковал публикацию республиканцами доклада о якобы предвзятости бюро в ходе расследования вмешательства РФ в выборы в США.

Об этом он написал в twitter.

"Это все? Неправдивый и вводящий в заблуждение меморандум расколол комитет по разведке, разрушил доверие в разведывательном сообществе, повредил взаимоотношениям с судами FISA и непростительно придал огласке засекреченное расследование. Зачем?", — написал Коми.

"Министерство юстиции и ФБР должны продолжать выполнять свою работу", - добавил он.

That’s it? Dishonest and misleading memo wrecked the House intel committee, destroyed trust with Intelligence Community, damaged relationship with FISA court, and inexcusably exposed classified investigation of an American citizen. For what? DOJ & FBI must keep doing their jobs. — James Comey (@Comey) February 2, 2018

Как сообщалось, республиканцы палаты представителей США обнародовали секретный доклад, в котором обвиняются высшие должностные лица ФБР и Министерства юстиции в предвзятости на ранних стадиях расследования о связях команды Трампа с Россией и вмешательства в выборы.

Документ утверждает, что высокопоставленные чиновники правительства способствовали в основном демократам. В докладе сотрудники федеральных правоохранительных органов обвиняются в превышении полномочий, когда они обратились за разрешением на наблюдение за экс-советником кампании Трампа - Картером Пейджем.

Напомним, в мае прошлого года президент США уволил Коми, который занимался расследованием по делу контактов членов команды Трампа с официальными представителями России, с должности директора бюро.

После этого Коми обвинил Трампа в попытке повлиять на ход расследования.