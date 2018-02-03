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В Англии вступил в силу закон о "подозрительных" собственниках элитной недвижимости

Суббота, 3 февраля 2018, 07:56
В Англии вступил в силу закон о подозрительных собственниках элитной недвижимости

В Великобритании вступил в силу закон "Ордера на имущество невыясненного происхождения", который упрощает процедуру привлечения к ответственности действующих и экс-чиновников, в частности из Украины, за приобретение элитной недвижимости за "грязные" деньги.

Кроме того, предметом расследования также может стать также обучение детей или лечение на территории Великобритании, пишет DW.

Также с 1 января в Великобритании вступил в силу закон "Об уголовных финансах", который значительно облегчает правоохранительным структурам Великобритании процесс конфискации имущества, происхождение которого не объяснено (unexplained wealth orders, UWO). Закон "Ордера на имущество невыясненного происхождения" является его продолжением и детализацией.

"Теперь британские правоохранители могут начать расследование в случае подозрения, что какие-то активы стоимостью от 50 тыс. фунтов стерлингов были приобретенны "политически значимыми лицами" (PEP - politically exposed person) на средства из непонятных источников. В частности, через подставных лиц, на деньги из оффшорных компаний или за наличку неизвестного происхождения", - отмечает издание.

"Политически значимыми лицами" считаются политики, в том числе депутаты различных уровней, бывшие и действующие чиновники, а также высокопоставленные чиновники госпредприятий.

Действие закона распространяется и на связанных с этими "политически значимыми лицами" людей, в частности на родственников и помощников.

"Фактически это презумпция виновности и именно владелец недвижимости, банковских счетов или иного имущества, которые вызывают подозрения со стороны контролирующих органов Великобритании, обязан доказать законность происхождения средств. Если не удастся объяснить, что состояние заработано честным путем, это имущество может быть конфисковано" , - пишет DW.

Как отметил исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин, после конфискации имущество, "чистота" приобретения которого вызвала сомнения, может перейти "в бюджет британской короны или в другую страну, если она докажет, что средства на это имущество были добыты незаконным путем, то есть покажет судебное решение относительно определенного лица и его участия в коррупционных схемах".

Одним из инициаторов принятия закона об "Ордерах..." была Transparency International UK, которая располагает информацией о подозрительных сделках по покупке лондонской недвижимости на сумму более 4 миллиардов фунтов стерлингов.

"Каждые 4 из 10 элитных квартир или домов в Лондоне могут быть приобретены за коррупционные деньги, выведенные из других стран", - считают в Transparency International UK.

По данным Нацагентства Великобритании по вопросам борьбы с преступностью (National Crime Agency), в Соединенном королевстве ежегодно отмывают до 90 млрд фунтов стерлингов.

Как известно, в Великобритании элитным жильем, среди прочих,  владеют Дмитрий ФирташРинат Ахметов, Виктор Пинчук, Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобританияденьгинедвижимость
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