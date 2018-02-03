По состоянию на 13:00 протестная акция перед пунктом пропуска "Шегини - Медыка" на украинско-польской границе завершилась.

Об этом 3 февраля сообщили в управлении Львовской таможни ГФС.

"Движение транспортных средств полностью восстановлено, пункт пропуска работает в штатном режиме", - заявили в ведомстве.

Также таможенники отметили, что акция перед пунктом пропуска "Рава-Русская - Гребенне" продолжается.

Кроме того, в управлении ГФС в Волынской области сообщили, что с 9:45 на расстоянии 1 км до таможенного пункта "Ягодин" происходит перекрытие дороги мирной акцией протеста.

"Из-за изменения в налогообложении товаров, перемещаемых через границу, которые вступили в силу с 1 января 2018 года, около 35 граждан перекрыли дорогу в с.Старовойтово Любомльского района. Активисты движутся колонной по пешеходному переходу. На митинге присутствуют 3 экипажа сотрудников Нацполиции. .. . Движение транспортных средств временно замедлено", - сообщили в ГФС.

Руководство Львовской и Волынской таможни ГФС просит граждан, которые планируют путешествия за границу, учесть эту информацию и выбирать для перемещения другие пункты пропуска в частности: "Краковец- Корчева", "Грушев- Будомеж", "Угрин-Долгобичув", "Смильница-Кросценко".

В пресс-службе МВД сообщили, что правоохранители обеспечили правопорядок во время протестных акций возле трех пунктов пропуска на границе с Польшей.

"Блокирование движения транспортных средств на автодороге Киев-Ковель-Ягодин возле с.Старовойтово на Волыни близ ПП "Ягодин" началось в 9:40, участие в блокировании принимали 30 человек. Около 10:20 было перекрыто движение транспорта возле ПП "Шегини", где 12 человек непрерывно переходили пешеходный переход в с.Шегини. Около 13:00 блокирование завершилось и движение автотранспорта было возобновлено", - отметили в МВД.

В 11:03 в с.Рата возле ПП "Рава-Русская" движение транспорта перекрыли 40 человек, акция завершилась в 15:00. В с.Наконечное возле ПП "Краковец" блокирование началось в 13:20 и завершилось около 14:00.

"Правоохранители поддерживали диалог с протестующими, чтобы избежать конфликта между ними и людьми, которые хотят пересечь границу", - отметили в ведомстве.

Как известно, утром 3 февраля дорогу к пунктам пропуска во Львовской области на границе с Польшей - Рава-Русская и Шегини заблокировали участники акции протеста.

Украинская правда