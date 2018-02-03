По состоянию на 13:00 протестная акция перед пунктом пропуска "Шегини - Медыка" на украинско-польской границе завершилась.

Об этом 3 февраля сообщили в управлении Львовской таможни ГФС.

"Движение транспортных средств полностью восстановлено, пункт пропуска работает в штатном режиме", - заявили в ведомстве.

Также таможенники отметили, что акция перед пунктом пропуска "Рава-Русская - Гребенне" продолжается.

Кроме того, в управлении ГФС в Волынской области сообщили, что с 9:45 на расстоянии 1 км до таможенного пункта "Ягодин" происходит перекрытие дороги мирной акцией протеста.

"Из-за изменения в налогообложении товаров, перемещаемых через границу, которые вступили в силу с 1 января 2018 года, около 35 граждан перекрыли дорогу в с.Старовойтово Любомльского района. Активисты движутся колонной по пешеходному переходу. На митинге присутствуют 3 экипажа сотрудников Нацполиции. .. . Движение транспортных средств временно замедлено", - сообщили в ГФС.

Руководство Львовской и Волынской таможни ГФС просит граждан, которые планируют путешествия за границу, учесть эту информацию и выбирать для перемещения другие пункты пропуска в частности: "Краковец- Корчева", "Грушев- Будомеж", "Угрин-Долгобичув", "Смильница-Кросценко".

Как известно, утром 3 февраля дорогу к пунктам пропуска во Львовской области на границе с Польшей - Рава-Русская и Шегини заблокировали участники акции протеста.

Украинская правда