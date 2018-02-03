Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На границе с Польшей блокировали пункты пропуска "Рава-Русская" и "Ягодин" - ГФС

Суббота, 3 февраля 2018, 13:43
На границе с Польшей блокировали пункты пропуска Рава-Русская и Ягодин - ГФС

По состоянию на 13:00 протестная акция перед пунктом пропуска "Шегини - Медыка" на украинско-польской границе завершилась.

Об этом 3 февраля сообщили в управлении Львовской таможни ГФС.

"Движение транспортных средств полностью восстановлено, пункт пропуска работает в штатном режиме", - заявили в ведомстве.

Также таможенники отметили, что акция перед пунктом пропуска "Рава-Русская - Гребенне" продолжается.

Кроме того, в управлении ГФС в Волынской области сообщили, что с 9:45 на расстоянии 1 км до таможенного пункта "Ягодин" происходит перекрытие дороги мирной акцией протеста.

"Из-за изменения в налогообложении товаров, перемещаемых через границу, которые вступили в силу с 1 января 2018 года, около 35 граждан перекрыли дорогу в с.Старовойтово Любомльского района. Активисты движутся колонной по пешеходному переходу. На митинге присутствуют 3 экипажа сотрудников Нацполиции. .. . Движение транспортных средств временно замедлено", - сообщили в ГФС.

Руководство Львовской и Волынской таможни ГФС просит граждан, которые планируют путешествия за границу, учесть эту информацию и выбирать для перемещения другие пункты пропуска в частности: "Краковец- Корчева", "Грушев- Будомеж", "Угрин-Долгобичув", "Смильница-Кросценко".

В пресс-службе МВД сообщили, что правоохранители обеспечили правопорядок во время протестных акций возле трех пунктов пропуска на границе с Польшей.

"Блокирование движения транспортных средств на автодороге Киев-Ковель-Ягодин возле с.Старовойтово на Волыни близ ПП "Ягодин" началось в 9:40, участие в блокировании принимали 30 человек. Около 10:20 было перекрыто движение транспорта возле ПП "Шегини", где 12 человек непрерывно переходили пешеходный переход в с.Шегини. Около 13:00 блокирование завершилось и движение автотранспорта было возобновлено", - отметили в МВД.

В 11:03 в с.Рата возле ПП "Рава-Русская" движение транспорта перекрыли 40 человек, акция завершилась в 15:00. В с.Наконечное возле ПП "Краковец" блокирование началось в 13:20 и завершилось около 14:00.

"Правоохранители поддерживали диалог с протестующими, чтобы избежать конфликта между ними и людьми, которые хотят пересечь границу", - отметили в ведомстве. 

Как известно, утром 3 февраля дорогу к пунктам пропуска во Львовской области на границе с Польшей - Рава-Русская и Шегини заблокировали участники акции протеста.

Украинская правда 

Темы: границаПольшаФискальная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
граница
Враг в июне втрое усилил обстрелы северных границ Украины
Минные поля и траншеи: Украина делает северную границу непроходимой – Наев
Власти Беларуси запретили ходить по лесам на границе с Украиной
Последние новости
23:34
В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: