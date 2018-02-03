Порошенко назначил стипендии детям погибших в зоне АТО журналистов

Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении стипендий детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей.

Указом устанавливаются президентские стипендии детям журналистов Виктора Гурняка - Устине Гурняк (2012 года рождения) и Александра Черникова - Елене Черниковой (2014 года рождения).

Как сообщает пресс-служба президента, документ был разработан по инициативе общественности в выполнение предыдущего решения главы государства от 16 сентября 2017 года о введении дополнительных мер по социальной защите детей журналистов, которые погибли или которым установлена ​​инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей.

Гурняк и Черников погибли в районе проведения антитеррористической операции.

Виктор Гурняк погиб 19 октября 2014 года от минометного снаряда, когда под обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Славяносербского района Луганской области.

Виктор Гурняк с семьей

Он был посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.

22 января 2015 года в бою под Донецким аэропортом при выполнении военного задания погиб боец ​​9-й роты 3-го батальона 25-й отдельной аэромобильной бригады Александр Черников (позывной "Репортер").

Александр Черников

Черников посмертно был отмечен орденом "За мужество" III степени. В Днепре в честь погибшего журналиста назвали улицу.