Посольство Украины призывает СМИ Молдовы не называть Крым "российским"

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Суббота, 3 февраля 2018, 16:47

Посольство Украины в Кишиневе призвало СМИ Молдовы не называть аннексированный Крым "российской" или "спорной" территорией.

Об этом говорится в сообщении, которое было отправлено Координационному совету по вопросам телевидения и радио Молдовы.

"Весь цивилизованный мир ввел санкции против России в качестве наказания за аннексию Крыма, суверенной части Украины. Крым не является территорией России, ни "спорной территорией". Автономная Республика Крым и город Севастополь являются территориями Украины, которые временно оккупированы Российской Федерацией", - говорится в заявлении посольства Украины.

Украинское посольство напомнило о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года "О территориальной целостности Украины", а также о резолюциях от 19 декабря 2016 года и от 19 декабря 2017 года "О ситуации в сфере прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)".

"Украина рассчитывает на то, что все международные стороны и субъекты всегда будут оставаться беспристрастными и объективными, а также проявят уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины. Несоблюдение этих требований противоречит основополагающим принципам международного права", - говорится в обращении.

Напомним, во время предвыборной кампании в Молдове Игорь Додон заявил, что Крым принадлежит России. Впоследствии он повторил заявление о "российском Крыме" и пояснил свои соображения.

С момента вступления в должность президента Додон ни разу не посещал Украину, хотя неоднократно выражал готовность осуществить визит в Киев.

Европейская правда

Темы: Крым Росcия аннексия МИД СМИ
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