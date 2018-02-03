На выборах в облсоветы 2015 года больше всего добровольных взносов получил БПП

На выборах в областные советы 2015 года "Оппозиционный блок" вложил в гонку больше всего собственных средств, а БПП "Солидарность" получил больше всего добровольных пожертвований.

Об этом свидетельствуют данные гражданской сети ОПОРА, которая специально для DT.UA проанализировала партийные финансовые отчеты. Издание публикует информацию о топ-10 партий, которые на выборах 2015 года были наиболее профинансированы.

Согласно результатам анализа, Оппозиционный блок вложил в выборы 2015 года 27 116 411 грн.

А в БПП "Солидарность" собрали больше всего пожертвований от добровольных лиц – 5 429 911,46 грн. Опоблок получил благотворительных взносов в 8 раз меньше - 699 624,93 грн.

Три довольно новые партии из первой десятки избиратели почти не поддержали своими деньгами.

"Новые лица" не получили ни одной гривны. Меньше всего в фонд избиратели пожертвовали политсиле "За конкретные дела" (9364 грн) и УКРОПу (155 053,84 грн). Также отставала Аграрная партия Украины (213 287,05 грн).

ОПОРА также определила среднюю сумму добровольных взносов физических лиц в каждой из этих партий:

БПП "Солидарность" - 8673 грн; ВО "Батькивщина" - 7593 грн; "Відродження" - 9908 грн; "Самопомич" - 9484 грн; Оппозиционный блок - 6942 грн; УКРОП - 4566 грн; "Наш край" - 5006 грн.

Издание также анализирует, для каких регионов та или иная политсила накапливает на своих официальных счетах крупнейший финансовый ресурс. Деньги из избирательных фондов тратят потом на агитацию.

Так, Оппозиционный блок больше всего денег аккумулировал на выборы в Днепропетровской области – 16,2 млн грн (это 51% от общей суммы по всей Украине) и Запорожской области – 9,16 млн грн в (28% от общей суммы по всей Украине).

У БПП "Солидарность" наибольшая сумма избирательного фонда была в Николаевской области – 3,64 млн грн.

Штабисты "Відродження" больше всего аккумулировали в Днепропетровской области – 12,28 млн грн (50% от общего фонда).

"Наш край" сконцентрировал самые значительные финансовые ресурсы в Николаевской области – 9,2 млн грн (почти 35,8% от суммы по всей Украине).

УКРОП имел больше денег в избирательном фонде на Волыни - 3,62 млн (29,6% от общего фонда).

Самый богатый избирательный фонд Аграрной партии был в Киевской области – 3,55 млн грн (36,3%).

ВО "Батькивщина" тоже сосредоточилась в Киевской области – 2,6 млн грн (26,6%).

Самый крупный избирательный фонд "Самопомочи" был в размере 1,33 млн грн (26,6%) в Запорожской области.

Еще две партии работали каждый только в одной области. "За конкретные дела" в Хмельницкой (5,83 млн грн). "Новые лица" имели в фонде всего 5,8 млн грн, и это была Киевская область.

Перечисленные политсилы - это ТОП-10 самых профинансированных на тогдашних выборах партий. Данные касаются тех случаев, когда финотчеты дата-активистам ОПОРЫ удалось получить и обработать. Ведь в 60-ти случаях финансовые отчеты партий в любом виде отсутствовали. В двенадцати случаях наблюдателям предоставили доступ только к промежуточным отчетам партий.