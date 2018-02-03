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АТО: 4 обстрела, двое военных ранены

Суббота, 3 февраля 2018, 19:06

Вследствие вражеских обстрелов в субботу ранения получили два военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 19:30.

С начала суток зафиксировано 4 обстрела украинских опорных пунктов со стороны незаконных вооруженных формирований.

На Луганском направлении враг из минометов калибра 120-мм и 82-мм вооружения БМП, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи населенного пункта Луганское.

Из гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал силы ВСУ возле Лозового. Из стрелкового оружия боевики вели огонь по защитникам Зайцево.

На Донецком направлении более двадцати мин калибра 82-мм разорвались на подступах к Авдеевке.

Темы: АТО
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