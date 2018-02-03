В Киеве горело детское отделение психбольницы им. Павлова

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Суббота, 3 февраля 2018, 20:14

В Киеве произошел пожар в детском отделении психбольницы имени Павлова, никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в субботу в 17:25 в оперативно-координационный центр киевского управления госслужбы поступила заявка о возникновении пожара в детском корпусе психиатрической больницы им. Павлова на ул. Фрунзе, 103.

Возгорание произошло в одном из кабинетов на 4-м этаже. В 18:12 пожар был локализован. Уже в 18:19 пожар ликвидирован.

Во время пожара из здания на безопасное расстояние выведено 17 детей, ни один человек не пострадал.

На месте происшествия работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава. Причины возгорания установит следствие.

Темы: Киев чрезвычайное происшествие
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